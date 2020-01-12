Форвард «Монако» подхватил малярию в Нигерии

Форвард «Монако» Генри Оньекуру, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», заболел малярией. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

«Как выяснилось, игрок нашей команды Генри Оньекуру стал жертвой малярийных паразитов в Нигерии — на родине, куда он отправился в отпуск ещё до переговоров с нашим клубом. При медицинском осмотре состояния здоровья футболиста не было выявлено никаких симптомов, которые бы указывали на наличие заболевания. Игрок настоял на проведении обследования, чтобы выявить причину высокой температуры, которая началась у него накануне.

Лечение проводится тщательно, принимая во внимание как международные протоколы лечения, так и протоколы, предписанные Министерством здравоохранения страны. Общественность будет проинформирована о ходе процесса лечения и состоянии здоровья нашего игрока", — сказано в заявлении «Галатасарая».

Оньекуру перешёл в «Галатасарай» в этом месяце. Его аренда рассчитана до конца сезона.