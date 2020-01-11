Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «ПСЖ»
«Монако» опубликовал заявку команды на матч 20-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен». В список, состоящий из 19 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Леком, Бенальо, Си, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Диаш, Мартинш, Адриен, Огустен, Бен-Йеддер, Кейта Бальде, Слимани.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции и забил 3 гола.
«Монако» набрал в 18 матчах 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков «Пари Сен-Жермен». В тройку лидеров соревнований входят также «Марсель» (41) и «Ренн» (33).
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