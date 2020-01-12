Сауль: солгал бы, если бы сказал, что игра с «Реалом» ничего не значит

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с «Реалом».



«Солгал бы, сказав, что матч с вечным соперником ничего не значит, особенно когда на кону стоит титул. Победа в матче с „Барселоной“ придала нам сил. Очень важно, что мы смогли её добиться. Да, „Барселона“ больше владела мячом, но в первом тайме мы действовали как единое целое, что отлично нас характеризует. Мы нашли позитивные моменты, хотя казалось, что их не много. Мы проявили силу воли, встали и продолжили бороться.



Время владения мячом не будет иметь большого значения в матче с „Реалом“. Это будет настоящая битва. В атаке „Реал“ крайне эффективен. Исход матча будет зависеть от того, кто будет лучше в полузащите», — приводит слова Сауля Marca.