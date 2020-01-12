Сулейманов: Перейра — лучший игрок в России за последний год

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в блиц-опросе «Матч ТВ» рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год, а также признался, что позаимствовал бы прыжок у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



— Кто лучший игрок в России за последний год?

— Перейра.



— Против какого защитника тяжелее всего играть?

— У меня нет такого.



— Вы когда смещаетесь влево, похожи на Месси…

— Ну говорят так.



— Он был вашим кумиром?

— Был и есть.



— Галицкий по-прежнему может ругать за победу при не очень хорошей игре?

— Да. Есть такое.



— От гимна Лиги чемпионов бегают мурашки?

— Да, очень круто.



— Что можете приготовить кроме яичницы?

— Картошку.



— Последний фильм или сериал, который смотрели не отрываясь?

— Фильм «Выстрел в пустоту».



— Согласны со словами Смолова, который сказал, что кальян для нынешних футболистов — зашквар?

— Согласен полностью.



— Качалка или кросс?

— Кросс.



— Выносливость как у Хабиба или штрафные как у Месси?

— Не знаю, не могу ответить.



— Прыжок как у Криштиану Роналду или голевое чутье как у Левандовского?

— Прыжок как у Криштиану Роналду.



— Чего бы вы хотели добиться в футболе?

— Самых максимальных результатов.