Сулейманов: Перейра — лучший игрок в России за последний год

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в блиц-опросе «Матч ТВ» рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год, а также признался, что позаимствовал бы прыжок у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
— Кто лучший игрок в России за последний год?
— Перейра.
— Против какого защитника тяжелее всего играть?
— У меня нет такого.
— Вы когда смещаетесь влево, похожи на Месси…
— Ну говорят так.
— Он был вашим кумиром?
— Был и есть.
— Галицкий по-прежнему может ругать за победу при не очень хорошей игре?
— Да. Есть такое.
— От гимна Лиги чемпионов бегают мурашки?
— Да, очень круто.
— Что можете приготовить кроме яичницы?
— Картошку.
— Последний фильм или сериал, который смотрели не отрываясь?
— Фильм «Выстрел в пустоту».
— Согласны со словами Смолова, который сказал, что кальян для нынешних футболистов — зашквар?
— Согласен полностью.
— Качалка или кросс?
— Кросс.
— Выносливость как у Хабиба или штрафные как у Месси?
— Не знаю, не могу ответить.
— Прыжок как у Криштиану Роналду или голевое чутье как у Левандовского?
— Прыжок как у Криштиану Роналду.
— Чего бы вы хотели добиться в футболе?
— Самых максимальных результатов.
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