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Сулейманов: Перейра — лучший игрок в России за последний год

Сулейманов: Перейра — лучший игрок в России за последний год
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в блиц-опросе «Матч ТВ» рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год, а также признался, что позаимствовал бы прыжок у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Кто лучший игрок в России за последний год?
— Перейра.

— Против какого защитника тяжелее всего играть?
— У меня нет такого.

— Вы когда смещаетесь влево, похожи на Месси…
— Ну говорят так.

— Он был вашим кумиром?
— Был и есть.

— Галицкий по-прежнему может ругать за победу при не очень хорошей игре?
— Да. Есть такое.

— От гимна Лиги чемпионов бегают мурашки?
— Да, очень круто.

— Что можете приготовить кроме яичницы?
— Картошку.

— Последний фильм или сериал, который смотрели не отрываясь?
— Фильм «Выстрел в пустоту».

— Согласны со словами Смолова, который сказал, что кальян для нынешних футболистов — зашквар?
— Согласен полностью.

— Качалка или кросс?
— Кросс.

— Выносливость как у Хабиба или штрафные как у Месси?
— Не знаю, не могу ответить.

— Прыжок как у Криштиану Роналду или голевое чутье как у Левандовского?
— Прыжок как у Криштиану Роналду.

— Чего бы вы хотели добиться в футболе?
— Самых максимальных результатов.

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