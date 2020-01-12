Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о прохождении медосмотра в «Рубине» и приёме в команде.



«Долго ждал это. Полгода восстанавливался. Поступило предложение поехать на сбор. Медицинский штаб и клуб хотят посмотреть, как моя нога после долгого перерыва. О подписании контракта речи пока нет, есть желание посмотреть мою форму. Но я за себя не переживаю, потому что много тренировался. За самочувствие не переживаю, никакого дискомфорта сейчас не испытываю.



Со Слуцким только созванивались, встречи не было. Нас ждёт тяжёлая работа. Новая для меня атмосфера и команда, но многих ребят уже знаю. Так что не думаю, что будут сложности. Футбол мы все понимаем.



Лидерство доказывается через игры. Но сегодня уже был интересный момент. Мы сидели у врача, всем остался последний кабинет. Парни сказали, чтобы первым проходил самый старший и опытный. Поэтому уважение среди ребят стал ощущать сразу. А я воспитанно сидел спокойно в сторонке. Приятно, что пропустили», — приводит слова Тарасова «БИЗНЕС Online».

Тарасов отправится на сборы с «Рубином»