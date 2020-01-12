Одноклубник Головина намерен покинуть «Монако»
Нападающий «Монако» Ислам Слимани, права на которого принадлежат «Лестер Сити», намерен покинуть стан монегасков, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 31-летний алжирский футболист изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Слимани хочет перейти в другую команду в зимнее трансферное окно. Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
В нынешнем сезоне Слимани принял участие в 12 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 6 голов и отдал 7 результативных передач. На данный момент алжирский игрок является одним из лучших ассистентов в чемпионате Франции.
«Монако» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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