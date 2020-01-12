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Осорио: контракт с «Зенитом» не обсуждали, но я бы хотел остаться

Осорио: контракт с «Зенитом» не обсуждали, но я бы хотел остаться
Футбол / РПЛ 0

Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио заявил, что хотел бы остаться в клубе на постоянной основе. Игрок выступает за сине-бело-голубых на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Права на футболиста принадлежат «Порту».

«Отпуск провёл хорошо, был с семьёй в Венесуэле. Зимний отпуск в России для меня очень важен, потому что почти не вижу семью и друзей. Но если бы нужно было играть зимой, я бы играл. У Зенита 10 очков отрыва в чемпионате, но мы знаем, что соперники хорошо будут готовы ко второй части сезона, поэтому и мы должны хорошо подготовиться, чтобы сохранить отрыв. Контракт? Пока не обсуждали его. У меня аренда до конца года. Надо играть, а вообще, хотел бы здесь остаться», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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