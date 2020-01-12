За время работы с «Манчестер Сити» Гвардиола разбил 4 автомобиля стоимостью € 540 тыс.

За время работы с «Манчестер Сити» испанский тренер Хосеп Гвардиола разбил четыре автомобиля общей стоимостью € 540 тыс., сообщает The Sun.

48-летний специалист повредил Mercedes GL стоимостью € 94 тыс., Range Rover (€ 176,5 тыс.), Bentley GTX700 (€ 235 тыс.) и Mini Cooper (€ 35 тыс.). Издание отмечает, что тренер великолепно выполняет свои прямые обязанности, но вождение является далеко не самой сильной его стороной.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С того времени команда под его руководством выиграла семь трофеев — два чемпионата, два Кубка лиги, Кубок и два Суперкубка Англии. Ранее специалист тренировал «Барселону» и «Баварию». Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.