Тухель: крайне впечатлён Икарди, он настоящий профессионал

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 20-го тура французской Лиги 1 с «Монако» высказался о форварде парижан Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру».



«Крайне впечатлён Мауро Икарди. Познакомился с ним здесь, впервые увидел его. Надёжный парень, настоящий профессионал. Он понимает тактику футбола, отлично работает в обороне. Мауро крайне эффективен. Его работа и помощь команде впечатляют, но не хочу комментировать возможную покупку игрока», — приводит слова Тухеля Goal.com.



В нынешнем сезоне Мауро забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт 26-летнего аргентинца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Икарди: буду рад остаться в «ПСЖ» после этого сезона