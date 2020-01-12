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Агуэро стал рекордсменом АПЛ по числу хет-триков

Агуэро стал рекордсменом АПЛ по числу хет-триков
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству хет-триков.

Агуэро забил три гола в матча 22-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6:1), и на его счету стало 12 хет-триков в Премьер-лиге. По этому показателю он опередил Алана Ширера (11). Далее идут: Робби Фаулер (9), Тьерри Анри, Гарри Кейн и Майкл Оуэн (по 8).

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.

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