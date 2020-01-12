Защитник «Ростова» Вилюш в ближайшие дни может стать игроком «Урала»
По информации «Чемпионата», польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Контракт может быть подписан уже 13 или 14 января.
Вилюш выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Ранее 31-летний футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты». Соглашение поляка с жёлто-синими рассчитано до 30 июня 2020 года.
В нынешнем сезоне Мацей принял участие в двух матчах Кубка России.
После 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Валерия Карпина 34 очка. «Урал» (24) — на девятом месте.
Календарь матчей Премьер-Лиги сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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