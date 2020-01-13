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Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на зимние сборы, Краневиттер — нет

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на зимние сборы, Краневиттер — нет
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» огласил список из 27 футболистов, отправившихся на первые зимние сборы команды.

В список вошли полузащитник Малком, пропустивший большую часть первой половины кампании из-за травмы, и нападающий Александр Кокорин, не сыгравший ни одного матча из-за пребывания в колонии. При этом на сборы не поехал хавбек Матиас Краневиттер, который, как сообщалось, может перебраться в США в зимнее трансферное окно.

Полный список выглядит так:

вратари – Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Александр Васютин, Максим Рудаков;

защитники – Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос;

полузащитники – Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

нападающие – Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьёв.

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