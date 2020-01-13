«Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за 19-летним защитником «Вероны»

Защитник «Вероны» Мараш Кумбула своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание сразу нескольких европейских грандов.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport Italia, за прогрессом 19-летнего албанского футболиста в настоящее время следят «Ювентус» и «Милан», а также представители английской Премьер-лиги в лице «Манчестер Юнайтед» и «Челси» и ряд других клубов. Скауты этих команд присутствовали на матче «Вероны» с «Дженоа» в 19-м туре итальянской Серии А (2:1) и были впечатлены выступлением Мараша.



Кумбула является воспитанником «Вероны». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 встречах чемпионата Италии, в которых отметился 1 голом и получил 4 жёлтые карточки (1 из них стала второй в матче).

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