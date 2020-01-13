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Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Хави

Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Хави
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», прокомментировал информацию о переговорах каталонского клуба с другим экс-футболистом команды Хави Эрнандесом, в настоящее время занимающим пост наставника «Аль-Садда» из Катара.

«Если всё было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво. К тренеру всегда должно быть уважение. То, как всё было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня «Барселона» всё ещё выделяется на фоне других команд, и видеть её проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна.

Что касается Хави и Кумана, они лучше других будут знать, пришло время возглавить «Барселону» или нет», — приводит слова Иньесты Onda Cero.

Стали известны причины отказа Хави возглавить «Барселону»
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