Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Хави

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за «Виссел Кобе», прокомментировал информацию о переговорах каталонского клуба с другим экс-футболистом команды Хави Эрнандесом, в настоящее время занимающим пост наставника «Аль-Садда» из Катара.



«Если всё было именно так, как пишут, то клуб поступил некрасиво. К тренеру всегда должно быть уважение. То, как всё было обставлено, расстраивает больше всего. Такие действия лишь ослабляют позицию тренера. Для меня «Барселона» всё ещё выделяется на фоне других команд, и видеть её проблемы нелегко, поскольку я знаю, на что она способна.



Что касается Хави и Кумана, они лучше других будут знать, пришло время возглавить «Барселону» или нет», — приводит слова Иньесты Onda Cero.

Стали известны причины отказа Хави возглавить «Барселону»