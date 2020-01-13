«Милан» арендовал Кьера у «Севильи» с правом выкупа

Защитник «Севильи» Симон Кьер продолжит карьеру в «Милане», сообщается в официальном «твиттере» испанского клуба.



30-летний датский футболист, в первой половине нынешнего сезона выступавший на правах аренды за «Аталанту», покинул расположение команды из Бергамо и присоединился к россонери. Сделка рассчитана до лета этого года и предусматривает опцию последующего выкупа.



Кьер является воспитанником «Мидтьюлланна», за который выступал с 2007 по 2008 год, после чего перебрался в «Палермо». В дальнейшем он защищал цвета различных европейских клубов: «Вольфсбурга», «Ромы», «Лилля», «Фенербахче». В «Севилью» игрок перешёл в 2017 году.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кьер принял участие в пяти матчах, в которых получил 2 жёлтые карточки.

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