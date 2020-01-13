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ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса

ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему «Уотфорда» Исааку Саксессу, утверждает Footmercato.

По данным источника, российский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Представитель ЦСКА прибудет в Англию завтра, 14 января, чтобы посетить переигровку Кубка Англии между «Уотфордом» и «Транмиром». Также нигериец входит в сферу интересов «Эспаньола».

Саксесс перешёл в «Уотфорд» летом 2016 года из «Гранады». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги (0 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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