Источник: «Барселона» сообщила Вальверде, что расторгнет с ним контракт
«Барселона» уведомила главного тренера команды Эрнесто Вальверде, что свяжется с его представителем, чтобы обсудить условия расторжения контракта, сообщается в «твиттере» Catalunya Radio.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб ищет нового тренера и сделал предложения нескольким кандидатам. При этом «Барселоне» уже отказали Хави («Аль-Садд») и Рональд Куман (сборная Нидерландов).
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.
В настоящий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.
Mundo Deportivo опубликовал причины отказа Хави возглавить «Барселону»
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