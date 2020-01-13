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Экс-голкипер «Енисея» Юрченко находится на сборе карагандинского «Шахтёра»

Экс-голкипер «Енисея» Юрченко находится на сборе карагандинского «Шахтёра»
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер Давид Юрченко находится на сборе карагандинского «Шахтёра», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Решение о возможном подписании соглашения с вратарём будет принято по итогам сбора. Юрченко является свободным агентом, поэтому может достаться клубу бесплатно.

Последним клубом 33-летнего Юрченко был красноярский «Енисей», за который он выступал в сезоне-2018/2019. Голкипер выступал также за «Титан» (Москва), «Металлург» (Лиепая), «Динамо» (Минск), «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи» и «Тосно». В составе «Тосно» игрок — обладатель Кубка России.

В 2018 году Юрченко принял предложение выступать за сборную Армении, но на данный момент не провёл за команду ни одного матча.

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