Хави: Сетьен был бы хорошим тренером для «Барселоны»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о возможном назначении испанского специалиста Кике Сетьена на пост наставника «Барселоны».
«Кике был бы хорошим тренером для „Барселоны“. И для любой другой команды. Его схема очень похожу на ту, к которой привыкла „Барселона“. Она отлично адаптируется к тому, что сейчас есть в команде. Конечно, он сможет работать с этой командой», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой нынешний главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку в ближайшее время. Основным претендентом на должность наставника «Барсы» является экс-тренер «Бетиса» Сетьен. Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».
- 13 января 2020
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:00