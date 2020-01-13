Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави: Сетьен был бы хорошим тренером для «Барселоны»

Хави: Сетьен был бы хорошим тренером для «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о возможном назначении испанского специалиста Кике Сетьена на пост наставника «Барселоны».

«Кике был бы хорошим тренером для „Барселоны“. И для любой другой команды. Его схема очень похожу на ту, к которой привыкла „Барселона“. Она отлично адаптируется к тому, что сейчас есть в команде. Конечно, он сможет работать с этой командой», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой нынешний главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку в ближайшее время. Основным претендентом на должность наставника «Барсы» является экс-тренер «Бетиса» Сетьен. Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».

Кике Сетьен — приоритетный кандидат на замену Вальверде в «Барселоне»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020