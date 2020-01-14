Моуринью: не завидую «Манчестер Сити» или «Ливерпулю»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью призвал не сравнивать его команду с другими клубами английской Премьер-лиги.
«У нас не может быть такого состава, как у некоторых команд чемпионата. Я смотрел матч «Манчестер Сити», и у них на скамейке запасных были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди, понимаете? У «Ливерпуля» ты также видишь состав и их скамейку. А ещё у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо. Нет, я не завидую им, у меня потрясающая работа, но она совершенно другая. Это совсем другой клуб», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
«Тоттенхэм» располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 30 очков в 22 турах.
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