Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нём каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», — приводит слова Моуринью The Guardian.
Ранее сообщалось, что форвард получил разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Для восстановления Кейну понадобится операция.
26-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.
«Тоттенхэм» рассматривает Дембеле из «Лиона» в качестве подмены травмированному Кейну
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