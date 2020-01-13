Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.

«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нём каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю», — приводит слова Моуринью The Guardian.

Ранее сообщалось, что форвард получил разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Для восстановления Кейну понадобится операция.

26-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии и забил 11 голов.