«Интеру», «Наполи», «Милану» и «Роме» было предложено купить Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард был предложен четырём клуба чемпионата Италии. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, Мино Райола, который стал агентом 27-летнего полузащитника сборной Англии, контактировал с «Интером», «Ромой», «Миланом» и «Наполи», чтобы предложить клубам услуги игрока. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша, вследствие чего Лингард будет получать ещё меньше игрового времени. Также наставник манкунианского клуба Уле-Гуннар Сульшер, по сообщениям английских медиа, потерял веру в игрока и недоволен его низкой результативностью.

Джесси Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, не отметившись в них результативными действиями.