Источник: Лингард будет сотрудничать с агентом Райолой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард начал сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, работа Райола полузащитником является частью более стратегии агента по установлению связей с большим количеством английских игроков. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что хавбека будет сложнее удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время. Союз Лингарда с агентом поднимет определённые вопросы о будущем полузащитника в команде. В ближайшем будущем станет известно, либо игрок продлит свой контракт, либо будет выслушивать предложения по выпускнику академии.

Джесси Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Игрок не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.



