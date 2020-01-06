Источник: Лингард будет сотрудничать с агентом Райолой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард начал сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, работа Райола полузащитником является частью более стратегии агента по установлению связей с большим количеством английских игроков. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что хавбека будет сложнее удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время. Союз Лингарда с агентом поднимет определённые вопросы о будущем полузащитника в команде. В ближайшем будущем станет известно, либо игрок продлит свой контракт, либо будет выслушивать предложения по выпускнику академии.
Джесси Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Игрок не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.
- 6 января 2020
-
10:27
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:25
-
08:42
-
07:51
-
05:51
-
01:05
-
00:51
-
00:46
-
00:09
-
00:08
- 5 января 2020
-
23:57
-
23:51
-
23:48
-
23:29
-
23:11
-
22:49
-
22:48
-
22:26
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:55
-
20:51
-
20:26
-
20:24
-
20:01
-
20:01
-
20:00