Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов в скором времени женится, сообщает издание «7 дней».



Супругой 29-летнего футболиста станет Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину. Девушке в настоящее время 17 лет, в связи с чем свадьба состоится в следующем году, когда она станет совершеннолетней. Пара запланировала провести мероприятие на острове Сент-Барт.



По информации источника, разница в возрасте между будущими супругами не смущает ни Смолова, ни родственников Юмашевой. У форварда сложились хорошие отношения с семьёй девушки.



Смолов ранее находился в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, однако пара так и не вступила в брак, расставшись в 2015 году.

«Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Большое интервью со Смоловым Нападающий «Локомотива» стал героем очередного выпуска «КраСавы».