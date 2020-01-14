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Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Источник: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов в скором времени женится, сообщает издание «7 дней».

Супругой 29-летнего футболиста станет Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину. Девушке в настоящее время 17 лет, в связи с чем свадьба состоится в следующем году, когда она станет совершеннолетней. Пара запланировала провести мероприятие на острове Сент-Барт.

По информации источника, разница в возрасте между будущими супругами не смущает ни Смолова, ни родственников Юмашевой. У форварда сложились хорошие отношения с семьёй девушки.

Смолов ранее находился в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, однако пара так и не вступила в брак, расставшись в 2015 году.

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