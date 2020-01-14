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Карпин назвал Семака лучшим тренером в России

Карпин назвал Семака лучшим тренером в России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что лучшим специалистом в России в настоящее время является наставник «Зенита» Сергей Семак.

«Кто лучший тренер в России сейчас? Думаю, что Семак», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Семак был игроком «Зенита» в период с 2010 по 2013 год и возглавил команду в мае 2018 года. «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Семака в активе 45 очков в 19 турах. Следующий матч чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведёт дома с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Газпром Арена».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Расписание матчей чемпионата России.

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