Жена Карпина рассказала, как муж сделал ей предложение, брея подмышку

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала об особенностях мужа.



«Три качества, которые раздражают в Карпине? Слишком требовательный. Ходит, бурчит. Говорит: «Вот если бы я сейчас уехал, вы бы тут мхом поросли». Если я люблю порядок, он любит суперпорядок. Он может поужинать в 11 вечера. Меня это прямо бесит. Говорю: «Ты ведьма. Ешь в 11, и нигде нет ни жиринки».



Что касается истории, когда он сделал предложение, брея подмышку, перед тем как официально сделать предложение, он уточнил. Мы в Москве собирались на какое-то мероприятие. Он стоит [бреет подмышку]: «Замуж-то за меня пойдёшь?» Потом всё официально с колечком, на которое я случайно села», — сказала Дарья в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».