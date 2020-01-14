43-летний Тотти забил блестящий гол со штрафного
Бывший нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти по-прежнему находится в отличной спортивной форме и отметился классным голом со штрафного.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.
Тотти: я бы не советовал молодому себе переходить в «Рому»
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