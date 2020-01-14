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Мариано показывал Куртуа, как отбивать пенальти в финале Суперкубка Испании

Мариано показывал Куртуа, как отбивать пенальти в финале Суперкубка Испании
Футбол / Испания 0

В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Атлетико». Игра состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Во время паузы перед серией послематчевых пенальти нападающий «Реала» Мариано Диас показывал голкиперу «сливочных» Тибо Куртуа, как отбивать 11-метровые удары игроков «Атлетико». Напомним, встреча завершилась победой мадридского «Реала» (0:0, 4:1 — по пенальти). Неудачно исполнили свои удары футболисты «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.

Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.

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