В финальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Атлетико». Игра состоялась в аравийском городе Джидда на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».



Во время паузы перед серией послематчевых пенальти нападающий «Реала» Мариано Диас показывал голкиперу «сливочных» Тибо Куртуа, как отбивать 11-метровые удары игроков «Атлетико». Напомним, встреча завершилась победой мадридского «Реала» (0:0, 4:1 — по пенальти). Неудачно исполнили свои удары футболисты «матрасников» Сауль Ньигес и Томас Парти.

Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.