29 игроков «Локомотива» прибыли на сбор в Испанию

Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» прилетели в Испанию на первый сбор, который продлится до 27 января, сообщается на официальном сайте клуба.

Список из 29 игроков, которые прибыли в Испанию, выглядит так:

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Лысов, Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоао Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.



На сборе в Испании «Локомотив» проведёт три контрольных матча – 20 января с румынским «Стяуа», 23-го числа – с хорватским «Осиеком», 26-го – с корейским «Чонбуком».