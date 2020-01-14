Хавбек «Ливерпуля» Хендерсон признан лучшим игроком 2019 года в Англии
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом 2019 года в Англии, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).
Победитель был выбран в результате голосования болельщиков. Второе место — у нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Третью строчку занял форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.
В прошлом году Хендерсон помог сборной Англии выйти в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, а также завоевать 3-е место в Лиге наций УЕФА. На счету полузащитника 7 матчей за сборную Англии в прошлом году. На клубном уровне Хендерсон выиграл с «Ливерпулем» три трофея: одержал победу в Лиге чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА, а также победил в клубном чемпионате мира.
Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ
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