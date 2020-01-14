Ф. Индзаги: Ибрагимовичу не нужны деньги. Он верит, что оставит след в истории «Милана»

Бывший игрок «Милана» Филиппо Индзаги, ныне возглавляющий «Беневенто», прокомментировал возвращение нападающего Златана Ибрагимовича в стан россонери.
«Хорошая сделка. «Милану» нужен был Златан. Я играл вместе с ним, я уважаю Ибрагимовича. Ему не нужны деньги. Если он вернулся, значит, он верит, что может оставить след в истории этой команды. Мне кажется, он продемонстрировал это в первых играх за «Милан», — приводит слова Индзаги Corriere dello Sport.
Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в конце декабря 2019 года. До этого он играл в «Лос-Анджелес Гэлакси» (март 2018 — ноябрь 2019). В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS форвард записал в актив 31 гол и 8 результативных передач в 31 матче. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе красно-чёрных форвард стал чемпионом Серии А и обладателем Суперкубка Италии.
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