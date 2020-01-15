Неймар состоял в тайных отношениях с русской инстаграм-моделью. Фото

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймар состоял в тайных отношениях с русской инстаграм-моделью Катериной Сафаровой, сообщает The Sun со ссылкой на Cazamariposas.

По данным источника, они притворялись, что являются просто друзьями, но все понимали, что между ними роман. Катерина даже приезжала на его день рождения в Париж. Также россиянка опубликовала несколько совместных фотографий с Неймаром.

Фото с «инстаграма» Екатерины Сафаровой

Девушку часто замечали на вечеринках в Барселоне. Она всегда ходит в клубы, где находятся известные личности. Сафарова приняла участие в испанском реалити-шоу «Остров искушений», который транслировался в 2020 году.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 бразилец провёл 11 игр, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.