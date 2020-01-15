«Тоттенхэм» подтвердил аренду Жедсона Фернандеша из «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Английский клуб объявил о переходе хавбека на правах 18-месячной аренды с правом выкупа футболиста. Сообщается, что игрок будет носить футболку с 30-м номером.

Жедсон Фернандеш принял участие в семи матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в нынешнем сезоне, однако результативными действиями не отметился. С 2018 года хавбек выступает также в составе сборной Португалии и провёл за национальные команды более 50 матчей, представляя все возрасты.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 22 матчах 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль».