«Тоттенхэму» необходимо специальное разрешение АПЛ, чтобы подписать Зе Луиша
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» столкнулся со сложностями при оформлении трансфера кабовердийского нападающего «Порту» Зе Луиша, утверждает Record.
По данным источника, футболисту необходимо получить специальное разрешение от английской Премьер-лиги, так как он не является гражданином Евросоюза. В подобных случаях от игрока требуется провести не менее 75% матчей за национальную сборную за последние два года. Кроме того команда за этот период не должна быть ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кабо-Верде находится в данном рейтинге на 75-м месте, а форвард вернулся в сборную после двухлетней паузы только в 2019 году.
«Тоттенхэм» может подать апелляцию, чтобы специальная комиссия рассмотрела возможность трансфера игрока.
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