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«Тоттенхэму» необходимо специальное разрешение АПЛ, чтобы подписать Зе Луиша

«Тоттенхэму» необходимо специальное разрешение АПЛ, чтобы подписать Зе Луиша
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» столкнулся со сложностями при оформлении трансфера кабовердийского нападающего «Порту» Зе Луиша, утверждает Record.

По данным источника, футболисту необходимо получить специальное разрешение от английской Премьер-лиги, так как он не является гражданином Евросоюза. В подобных случаях от игрока требуется провести не менее 75% матчей за национальную сборную за последние два года. Кроме того команда за этот период не должна быть ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Кабо-Верде находится в данном рейтинге на 75-м месте, а форвард вернулся в сборную после двухлетней паузы только в 2019 году.

«Тоттенхэм» может подать апелляцию, чтобы специальная комиссия рассмотрела возможность трансфера игрока.

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