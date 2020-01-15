Месси: моё противостояние с Роналду останется в памяти людей навсегда

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о своём соперничестве с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».
«Это особенное противостояние останется в памяти людей навсегда, так как длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. Кроме того, клубы, в которых мы играли, были также очень требовательными, «Реал» и «Барселоны» — две лучшие команды в мире.
Спортивное соревнование между нами был очень приятным на личном уровне. Я думаю, что люди также получали от него удовольствие, независимо от того, были ли они фанатами „Реала“ или „Барселоны“, или же просто обычными болельщиками.
Очевидно, что когда Криштиану был в «Реале», матчи всегда были особенными. Матчи с «Реалом» всегда очень важны, но с Роналду они были намного более особенными. Впрочем, сейчас это уже в прошлом. Нам нужно смотреть в будущее», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на DAZN.
- 15 января 2020
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