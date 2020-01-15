Тедеско: динамика восстановления Ларссона положительная

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал травму нападающего команды Джордана Ларссона.

«Если мы будем говорить о Ларссоне, то сейчас он травмирован. Он получил повреждение в матче за сборную, но динамика восстановления положительная. Надеемся, что в скором времени вернётся в строй. В настоящий момент основной задачей является подтянуть физическую форму и технику. Паузы нам на руку, ведь мы можем работать так, как хотим», — сказал Тедеско на официальном канале московского клуба в YouTube.

Джордан Ларссон принял участие в 15 матчах чемпионата России в этом сезоне. Шведский нападающий забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи. «Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45).