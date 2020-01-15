Азар: у меня был лишний вес при переходе в «Реал», но если я в отпуске, то я в отпуске

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением о своём лишнем весе во время перехода в «Королевский клуб».
«Это правда, что при переходе в «Реал» у меня был лишний вес. Не буду лгать. Но если я нахожусь в отпуске, то я в отпуске. Я набрал пять лишних килограммов. Я один из тех, кто быстро набирает вес, но и легко его теряет. Когда я играл в „Лилле“, то в 18 лет весил 72 или 73 килограмма. После набора мышечной массы мой вес увеличился до 75. В плохие дни мой вес составлял 77 кг. Летом я набрал 80 килограммов, но скинул вес за 10 дней», — приводит слова Азара Marca.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл восемь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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