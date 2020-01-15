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ЦСКА может опередить «Динамо» и взять Соболева в аренду с правом выкупа

ЦСКА может опередить «Динамо» и взять Соболева в аренду с правом выкупа
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА также интересуется нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

Возможный трансфер футболиста является личной инициативой генерального директора клуба Романа Бабаева. «Армейский» клуб намерен взять форварда в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, клубы пока не достигли соглашения.

Ранее сообщалось, что Соболев не полетел на сбор «Крыльев Советов» в турецкий Белек и в ближайшее время может перейти в «Динамо».

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

«Динамо» согласовало трансфер Соболева
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