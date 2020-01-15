ЦСКА может опередить «Динамо» и взять Соболева в аренду с правом выкупа

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА также интересуется нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

Возможный трансфер футболиста является личной инициативой генерального директора клуба Романа Бабаева. «Армейский» клуб намерен взять форварда в аренду с правом последующего выкупа. Впрочем, клубы пока не достигли соглашения.

Ранее сообщалось, что Соболев не полетел на сбор «Крыльев Советов» в турецкий Белек и в ближайшее время может перейти в «Динамо».

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.