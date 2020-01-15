Молодёжная сборная России сыграет с Северной Ирландией и Венгрией

Молодёжная сборная России определилась с соперниками на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 23 по 31 марта в испанской Марбелье, сообщает официальный сайт РФС.

26-го марта россияне встретятся с командой Северной Ирландии, а 30-го марта — с Венгрией.



«После перерыва начинаем календарный год контрольными матчами, которые предстоит нам сыграть в Испании в Марбелье с двумя крепким соперниками — Северной Ирландией и Венгрией. Мы не можем позволить себе терять ни одного дня, поэтому уже сейчас прорабатываем все до мелочей на сборе. Тоже самое касается и сбора, который предстоит в мае.

Что касается мартовского сбора, то Северная Ирландия уже давно известна, как крепкая, атлетичная и боевая команда. Такой соперник нам очень нужен, так как осенние матчи у нас все будут тяжёлыми, важными и решающими. И, наконец, Венгрия — хозяева финального этапа. Нам очень важно уже сейчас окунуться в те скорости и в тот накал напряжённости игр, которые нам предстоят осенью в рамках отборочных встреч чемпионата Европы", — сказал старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.