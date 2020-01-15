Азар: тренировки у итальянских тренеров приносят меньше удовольствия

Вингер «Реала» Эден Азар заявил, что работа с итальянскими тренерами Антонио Конте и Маурицио Сарри в «Челси» не доставила ему удовольствия.

«Здесь, в Мадриде, тренировки всегда проходят с мячом. Ты получаешь удовольствие от этого. На занятиях у итальянских тренеров получаешь меньше удовольствия, потому что приходится выполнять монотонную работу и не отвлекаться. Удовольствие можешь получить, лишь когда выигрываешь. Я проработал три года с итальянскими тренерами, и сейчас снова получать это удовольствие полезно для меня», — приводит слова Азара Calciomercato.it со ссылкой на Sport Magazine.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл восемь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу.