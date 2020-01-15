«Уфа» просматривает узбекского форварда Урунова
Узбекский нападающий Остон Урунов может продолжить карьеру в «Уфе», сообщает Championat.Asia.
Согласно информации источника, в настоящее время 19-летний нападающий находится на просмотре в команде Вадима Евсеева.
На сегодняшний день Урунов является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив» из Ташкента. Ранее он также выступал за «Новбахор» и «Пахтакор». В минувшем сезоне форвард принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. В составе сборной Узбекистана футболист сыграл 3 матча, результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Уфа» занимает 7-е место. В активе команды 25 очков после 19 матчей.
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