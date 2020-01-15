«Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» принимала «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Фиорентины» Патрик Кутроне. Во втором тайме, на 67-й минуте, полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич сравнял счёт. Через 3 минуты главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику «Фиорентины» Херману Песселье, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 84-й минуте защитник флорентийской команды Поль Лирола забил победный гол.



Таким образом, «Фиорентина» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Аталанта» завершила выступление в турнире. Соперником «Фиорентины» в четвертьфинале Кубка Италии станет «Интер».