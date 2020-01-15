Сарри: в матче с «Ромой» Роналду пробежал 1100 метров со скоростью более 22 км/ч

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил хорошую физическую форму форварда «старой синьоры» Криштиану Роналду.
«Сейчас он находится в хорошей форме, у него больше нет проблем с коленом. Он переживает необыкновенный период. Не только забитые мячи говорят за него, но и другая статистика тоже. Нужно учитывать, что он делает на поле. В матче с «Ромой» он пробежал 1100 метров со скоростью более 22 километров в час. Это очень высокая производительность. Он находится в хорошей физической форме», — приводит слова Сарри RMC Sport.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету португальца 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. В последних 6 матчах чемпионата Италии форвард забил 9 мячей и отдал 1 голевой пас.
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