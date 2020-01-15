Роналду не сыграет с «Удинезе» из-за воспаления

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Удинезе», сообщает Football.fr.

Согласно информации источника, причина отсутствия 34-летнего нападающего — синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа).

Состав «Ювентуса» на матч выглядит следующим образом: Буффон, Сандро, де Лигт, Ругани, Данило, Джан, Бентанкур, Бернардески, Коста, Дибала, Игуаин.

«Удинезе» выйдет на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в таком составе: Николас, Опоку, де Майо, Нейтинк, тер Авест, Уолес, Жажало, Барак, Сема, Теодорчик, Несторовски.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно. Ему будут ассистировать судьи на линиях Андреа Тардино и Маттиа Скарпа. Резервный судья — Алессандро Пронтера.