Чичарито перейдёт из «Севильи» в «Гэлакси», для которого этот трансфер станет рекордным

Мексиканский нападающий испанской «Севильи» Хавьер Эрнандес близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Goal.

Cумма трансфера составит € 9 млн. Ещё € 3 млн будут выплачены в качестве бонусов. Таким образом, «Гэлакси» побьёт свой трансферный рекорд 2015 года, когда клуб приобрёл у «Вильярреала» другого мексиканца Джовани дос Сантоса за € 6 млн.

31-летний форвард перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Вест-Хэм Юнайтед» за € 7.75 млн. В испанском клубе он провёл 17 матчей во всех соревнованиях и отметился 4 забитыми мячами.



Всего за карьеру на счету мексиканца 422 сыгранных матча, в которых он забил 156 голов и отдал 53 результативные передачи. На данный момент, его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 9 млн.

Чичарито может продолжить карьеру в MLS