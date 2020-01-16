Чичарито перейдёт из «Севильи» в «Гэлакси», для которого этот трансфер станет рекордным

Мексиканский нападающий испанской «Севильи» Хавьер Эрнандес близок к переходу в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Goal.
Cумма трансфера составит € 9 млн. Ещё € 3 млн будут выплачены в качестве бонусов. Таким образом, «Гэлакси» побьёт свой трансферный рекорд 2015 года, когда клуб приобрёл у «Вильярреала» другого мексиканца Джовани дос Сантоса за € 6 млн.
31-летний форвард перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Вест-Хэм Юнайтед» за € 7.75 млн. В испанском клубе он провёл 17 матчей во всех соревнованиях и отметился 4 забитыми мячами.
Всего за карьеру на счету мексиканца 422 сыгранных матча, в которых он забил 156 голов и отдал 53 результативные передачи. На данный момент, его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 9 млн.
- 16 января 2020
-
03:10
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
01:54
-
01:21
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:02
- 15 января 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:26
-
23:03
-
22:51
-
22:39
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
21:55
-
21:34
-
21:23
-
21:23
-
20:49
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:19
-
19:07