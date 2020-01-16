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Бэйл, Бензема и Йович смогут сыграть в матче «Севильей»

Бэйл, Бензема и Йович смогут сыграть в матче «Севильей»
Футбол / Испания 0

Атакующие игроки «Реала» восстановились после повреждений и смогут принять участие в ближайших матчах команды.

Нападающий клуба Карим Бензема не играл в матчах Суперкубка Испании из-за ушиба левой ноги, но уже сегодня принимал участие в тренировке команды в общей группе. Также с командой стал тренироваться форвард Гарет Бэйл, который не был заявлен в матчах с «Валенсией» и «Атлетико» из-за респираторной инфекции. Атакующий игрок Лука Йович играл в турнире, но после возвращения в Мадрид некоторое время не занимался вместе с остальными игроками. Защитник клуба Серхио Рамос тренировался индивидуально.

Матч между «Реалом» и «Севильей» в рамках 20-го тура чемпионата Испании состоится в субботу, 18 января. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Бэйл вернулся к тренировкам с «Реалом»
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