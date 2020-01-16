Воронин: было бы интересно поработать спортивным директором московского «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что может вернуться в стан бело-голубых.

«Были разговоры с московским «Динамо», не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем. Летом меня очень сильно хотел в своём штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я ещё пригожусь бело-голубым.

Сейчас не идёт разговор о том, чтобы я работал в «Динамо» в качестве тренера. Последний раз когда летал в Москву, Хохлова уже не было в команде. Встречался с руководством бело-голубых, разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведёт. Есть различные варианты.

Что касается того, что «Динамо» ищет спортивного директора, то мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам, о чём конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы «Динамо» выйти на новый уровень. Но я в данной сфере не работал никогда — ну, кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные», — цитирует Воронина News.ru.