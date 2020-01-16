Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Друг Игбуна был госпитализирован по документам игрока, чтобы вылечиться за счёт «Динамо»

Друг Игбуна был госпитализирован по документам игрока, чтобы вылечиться за счёт «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Госпитализированным мужчиной из квартиры, в которой проживает нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун, оказался друг футболиста.

Как сообщает телеграм-канал Mash, молодой человек, которого предположительно зовут Олучи, воспользовался документами своего друга-спортсмена, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. При этом хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для него, не заметил, что перед ним не Игбун.

Ранее сообщалось, что 29-летнего форварда госпитализировали в тяжёлом состоянии и с подозрением на камни в почках, однако клуб выступил с опровержением данной информации, а также опубликовал видеообращение Сильвестра. Хозяин квартиры, где проживает нигериец, затем рассказал, как вызывал скорую.

Владелец квартиры Игбуна утверждает, что лично вызывал скорую для Сильвестра
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020