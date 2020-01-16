Друг Игбуна был госпитализирован по документам игрока, чтобы вылечиться за счёт «Динамо»
Госпитализированным мужчиной из квартиры, в которой проживает нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун, оказался друг футболиста.
Как сообщает телеграм-канал Mash, молодой человек, которого предположительно зовут Олучи, воспользовался документами своего друга-спортсмена, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. При этом хозяин квартиры, который лично вызывал скорую помощь для него, не заметил, что перед ним не Игбун.
Ранее сообщалось, что 29-летнего форварда госпитализировали в тяжёлом состоянии и с подозрением на камни в почках, однако клуб выступил с опровержением данной информации, а также опубликовал видеообращение Сильвестра. Хозяин квартиры, где проживает нигериец, затем рассказал, как вызывал скорую.
Владелец квартиры Игбуна утверждает, что лично вызывал скорую для Сильвестра
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