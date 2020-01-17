Дубль Пеллегрини вывел «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Парма» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась победой римлян со счётом 2:0.

Счёт в матче на 49-й минуте открыл полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Голевой передачей отметился хорватский нападающий римлян Никола Калинич.

На 76-й минуте встречи в ворота «Пармы» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной площади. К точке подошёл уже отличившийся в этой встрече 23-летний итальянский полузащитник и оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече. До этого в активе Пеллегрини в этом сезоне был лишь 1 забитый мяч.



Таким образом, «Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Парма» завершила своё выступление в этом турнире. Соперником римлян будет «Ювентус», разгромивший дома «Удинезе» со счётом 4:0.