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Дубль Пеллегрини вывел «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

Дубль Пеллегрини вывел «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Парма» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась победой римлян со счётом 2:0.

Счёт в матче на 49-й минуте открыл полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Голевой передачей отметился хорватский нападающий римлян Никола Калинич.

На 76-й минуте встречи в ворота «Пармы» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной площади. К точке подошёл уже отличившийся в этой встрече 23-летний итальянский полузащитник и оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в этой встрече. До этого в активе Пеллегрини в этом сезоне был лишь 1 забитый мяч.

Таким образом, «Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, а «Парма» завершила своё выступление в этом турнире. Соперником римлян будет «Ювентус», разгромивший дома «Удинезе» со счётом 4:0.

Кубок Италии. 1/8 финала
16 января 2020, четверг. 23:15 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Пеллегрини – 49'   0:2 Пеллегрини – 76' (пен)
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