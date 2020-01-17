Хирург: Кейн вернётся к следующему сезону и пропустит Евро-2020

Ведущий хирург доктор Крис Уилсон сообщил, что форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.
«Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком топ-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции. Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Я знаю, в случае с Кейном говорят о его возвращении в апреле или в мае, но я буду очень удивлён, если он вернётся к этому времени», — приводит слова Уилсона The Independent.
Напомним, Гарри Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что Кейн после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра будет прооперирован и возобновит тренировки в апреле.
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